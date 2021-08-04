Экс-«нашистка» Кристина Потупчик оказалась владелицей виллы в Испании
Согласно данным из испанского реестра недвижимости, бывшая «нашистка» владеет домом площадью 300 кв.м. Особняк располагается на участке площадью 700 кв.м. с собственным бассейном
Бывший пресс-секретарь прокремлевского движения «Наши» и Росмолодежи, а также специалист по «вирусной пропаганде» в интернете и «серый кардинал российского сегмента Telegram» Кристина Потупчик оказалась владелицей виллы на курорте Сан-Поль-де-Мар в Испании. Стоимость ее дома оценивается в 550 тысяч евро.
Издание Baza сообщает, что Кристина Потупчик купила виллу в Испании вместе со своим бывшим мужем Антоном Бардовым в августе 2019 года.
Согласно данным из испанского реестра недвижимости, бывшая «нашистка» владеет домом площадью 300 кв.м. Особняк располагается на участке площадью 700 кв.м. с собственным бассейном.
Стоит отметить, что покупка практически любой недвижимости в Испании позволяет получить вид на жительство (ВНЖ) в этой стране. В свою очередь резидентство в Испании открывает для его владельца границы всех стран Евросоюза.
Baza также сообщает, что после развода Кристина Потупчик стала единственной хозяйкой 142-метровой квартиры в элитном московском ЖК «Итальянский квартал» примерной стоимостью 118 млн рублей.
Кристина Потупчик подтвердила, что владеет домом за границей и подчеркнула, что заработала на него сама.