04 августа 2021, 16:40
Восемь экс-глав штабов Навального покинули Россию, а одиннадцать - находятся под следствием
Восемь бывших глав региональных штабов Алексея Навального (организации признаны экстремистскими) уехали из России. Еще 11 координаторов штабов находятся под следствием по разным статьям
Фото: m.123ru.net
Восемь бывших глав региональных штабов Алексея Навального (организации признаны экстремистскими) уехали из России. Еще 11 координаторов штабов находятся под следствием по разным статьям. А бывший координатор архангельского штаба Андрей Боровиков был осужден на 2,5 года за репост клипа группы Rammstein.
По данным РБК, еще 15 координаторов продолжают политическую деятельность в России даже после самоликвидации штабов.
Кроме того, только двое из 37 бывших глав штабов Навального за последние два года не привлекались к административной ответственности. Остальные же суммарно были оштрафованы на 4 млн рублей.