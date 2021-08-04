МЧС «потеряло» в Якутии самолет Бе-200
Вот уже несколько дней якутская пресса рассказывает о том, как Бе-200 тушит якутские пожары. Суточные приросты по площади пожаров бьют рекорды, в целых районах из-за дыма темно как ночью, техника работает на износ
Вот уже несколько дней якутская пресса рассказывает о том, как Бе-200 тушит якутские пожары. Суточные приросты по площади пожаров бьют рекорды, в целых районах из-за дыма темно как ночью, техника работает на износ. Правда, оказалось, работает только два самолета из трёх, отправленных МЧС. Издание Readovka обратила внимание, что как минимум с конца прошлой недели целый борт МЧС не участвует в тушении лесных пожаров в республике. Так, вчера глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что два Бе-200 уже несколько дней не могут вылететь на тушение из-за сильнейшего смога, о том же количестве самолетов упоминают и другие официальные лица.
Как предполагают наши источники, «пропажа» борта связана с техническими неполадками БЕ-200, а также затрудненной коммуникацией между МЧС и «Ростехом», который должен обслуживать судно. Завод-производитель находится в Таганроге, ближайшая база МЧС в Хабаровске, оперативное обслуживание на удаленной территории крайне затруднено. В самом «Ростехе» предоставить оперативный комментарий изданию по условиям ремонта БЕ-200, принадлежащих МЧС, не смогли.