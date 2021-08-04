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04 августа 2021, 15:15

Дочка «Аэрофлота» испугалась забастовки бортпроводников и решила уладить проблему дополнительными выплатами

Бортпроводники авиакомпании «Россия» в последние несколько дней массово берут больничные — это единственный законный способ отказаться лететь с нарушением правил безопасности

Дочка «Аэрофлота» испугалась забастовки бортпроводников и решила уладить проблему дополнительными выплатами
Фото: autogear.ru

Бортпроводники авиакомпании «Россия» в последние несколько дней массово берут больничные — это единственный законный способ отказаться лететь с нарушением правил безопасности, сообщает телеграм-канал Readovka. Дело в том, что руководство заставляет сотрудников работать сверх нормы, без доп. выплат, еще и нарушая 139 приказ о минимальном экипаже на рейсе (летать по 8 человек вместо 10, к примеру). В случае чего отвечать будет именно экипаж, поскольку он несет личную ответственность за нарушение этого приказа. 

Как сообщил источник в авиакомпании, после массовой отмены и задержек рейсов, а также нескольких несчастных случаев, связанных с ошибками бортпроводников из-за усталости и изнеможения, руководство провело совещание и решило выплачивать бортпроводникам 3 тыс. рублей за полет на рейсе с нарушением правил безопасности. Именно в эту сумму авиакомпания оценила жизнь и здоровье бортпроводников и пассажиров. Правда, все обещания о выплатах традиционно остаются лишь обещаниями: никакими документами руководство свое заявление не подкрепило.

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