04 августа 2021, 15:13
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в синхронном плавании
Российский дуэт по синхроннному плаванию Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевал золотые медали на Олимпиаде в Токио. Россиянки получили за свои программы в сумме 195,9079 балла
Фото: Global Look Press
Российский дуэт по синхроннному плаванию Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевал золотые медали на Олимпиаде в Токио.
Россиянки получили за свои программы в сумме 195,9079 балла.
Серебро выиграл китайский дуэт Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, а бронзу - украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук.
Отметим, что Светлана Ромашина стала уже шестикратной олимпийской чемпионкой.