04 августа 2021, 15:00
Российские власти не исключили введения налога на мясо
Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что политика учета углеродного следа в скором времени может затронуть и сферу животноводство
Фото: crispy.news
В России могут ввести налог на мясо с целью сдерживания изменений климата.
Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что политика учета углеродного следа в скором времени может затронуть и сферу животноводство.
По словам Пескова, «сначала мы будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», сообщает ТАСС.
Отметим, что ранее с предложением ввести налог на мясо выступила компания Beyond Meat. Основатель этой фирмы Итан Браун пояснил, что налогом следует обложить предприятия, чья деятельность приводит к появлению негативных побочных эффектов для общества.