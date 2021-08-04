Фирма, которая сотрудничает с Лизой Песковой, получила госконтракт от мэрии Москвы
Компания «Муви Парк», которая сотрудничает с дочерью пресс-секретаря президента России Елизаветой Песковой, в июле текущего года получила госконтракт от мэрии Москвы на съемку видеороликов
Компания «Муви Парк», которая сотрудничает с дочерью пресс-секретаря президента России Елизаветой Песковой, в июле текущего года получила госконтракт от мэрии Москвы на съемку видеороликов. Стоимостью этого контракта составляет 12,8 млн рублей.
По условиям тендера, «Муви Парк» должна снять 101 видеоролик с целью «формирования имиджа Москвы как мирового туристского центра» на английском и русском языках.
Директором «Муви Парка» является Федор Балванович. В прошлом году он в беседе с «Открытым медиа» назвал Елизавету Пескову арт-директором компании, но затем уточнил, что формально в штате фирмы дочь пресс-секретаря президента России на числится.
Ранее «Муви Парк» уже получила контракт на продвижение в соцсетях проекта Лизы Песковой Visit Moscow — нескольких пабликов в соцсетях, которые рассказывают о достопримечательностях российской столицы. Стоимость этого тендера составила 16,5 млн рублей.