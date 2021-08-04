04 августа 2021, 14:30
В Якутии в уголовном деле о масштабных лесных пожарах появился первый обвиняемый
В Якутии правоохранительные органы возбудили в отношении местного жителя уголовное дело по факту повреждения лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем
Фото: ТАСС
В Якутии правоохранительные органы возбудили в отношении местного жителя уголовное дело по факту повреждения лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем. По версии следствия, с земельного участка подозреваемого огонь распространился на 33 тысячи гектаров леса.
В материалах следствия говорится, что житель Якутии поджег сухую траву на арендованном им участке, после чего огонь перекинулся сначала на ближайшие деревья, а затем распространился на 33 тысячи гектаров и создал угрозу поселку Хандыга Томпонского района.
Напомним, что нынешние лесные пожары в Якутии стали самыми крупными за последние годы. Огонь прошел площадь более чем в 4,2 млн гектаров.