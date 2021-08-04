В Ростовской области ввели ограничения для непривитых граждан
Власти Ростовской области ввели частичный локдаун из-за коронавирусной инфекции. Жесткие ограничения затронули предприятия общепита, банки, театры, бассейны и медицинские учреждения
Власти Ростовской области ввели частичный локдаун из-за коронавирусной инфекции. Жесткие ограничения затронули предприятия общепита, банки, театры, бассейны и медицинские учреждения. Также в рамках локдауна власти ограничили в правах граждан, которые не сделали прививку от COVID-19.
Согласно постановлению губернатора Василия Голубева, посещать кафе, рестораны и бары (включая летние веранды) смогут только привитые граждане, переболевшие (при условии предоставления справки) и те, у кого на руках есть «свежий» отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Аналогичные требования введены для посещения фитнес-залов, спортзалов, МФЦ, отделений почты, расчетно-кассовых центров банков, органов власти (например, социальных фондов) и при заселении в общежития.
Одновременно с этим ростовские власти приостановили работу саун, бань, бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях, а также работа фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах.
В медицинских организациях временно не проводится диспансеризация и плановая госпитализация граждан, отменены профосмотры и плановая медпомощь.
Ростовская область в течение недели бьет рекорды по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Ежедневно в регионе выявляют более 400 заболевших. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ростовский Роспотребнадзор потребовал ввели полный локдаун, однако власти в качестве компромисного решения ввели лишь частичный локдаун.