04 августа 2021, 13:49
ЕСПЧ рассмотрит жалобу ингушских полицейских, которых уволили за отказ разгонять митинг
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы 13 бывших полицейских из Ингушетии, которые были отстранены от службы за отказ разгонять митинги против соглашения об обмене приграничными территориями с Чечней
Фото: sobesednik.ru
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы 13 бывших полицейских из Ингушетии, которые были отстранены от службы за отказ разгонять митинги против соглашения об обмене приграничными территориями с Чечней.
Бывшие силовики в своей жалобе указали, что с работы их уволили по политическим мотивам, хотя сами они лишь пытались защитить местных жителей от столкновений с сотрудниками ОМОНа.
Адвокат Ольга Гнездилова в беседе с «Коммерсантом» отметила, что ЕСПЧ оценит, чьи действия были более необходимы — властей или бывших полицейских.
Сотрудники полиции также отметили, что действовали в соответствии с законами «О полиции» и «О митингах», а оснований для разгона митинга не было.
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