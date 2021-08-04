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04 августа 2021, 13:33

В Забайкалье в результате столкновения двух грузовых поездов произошла утечка авиатоплива

В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. В ГУ МЧС по региону сообщили, что локомотив грузового поезда № 2430 столкнулся с последним вагоном грузового состава № 2700

В Забайкалье в результате столкновения двух грузовых поездов произошла утечка авиатоплива
Фото: Сайт ГУ МЧС по Забайкальскому краю

В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. В ГУ МЧС по региону сообщили, что локомотив грузового поезда № 2430 столкнулся с последним вагоном грузового состава № 2700.

По данным ведомства, в результате аварии никто не пострадал, однако произошел сход вагонов. С рельс в том числе сошли цистерны с авиационным топливом. Также сообщается об утечке авиакеросина.

На месте происшествия работают два аварийно-восстановительных поезда ОАО «РЖД», один пожарный поезд со станции Чернышевск и  группа ОАО «ЦАСЭО „Читинский центр Экоспас“», сообщает Znak.com.

Всего привлечено 150 человек, 28 единиц техники, от МЧС — 10 человек, три единицы техники. 

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