04 августа 2021, 12:59
В горах Кабардино-Балкарии группа туристов попала под камнепад. Есть погибшие
В ГУ МЧС по региону сообщили агентству ТАСС, что в Черекском районе, в ущелье Безенги, между перевалом Думала и Урал на высоте 3 800 метров под камнепад попали туристы
Фото: mirtesen.ru
В горах Кабардино-Балкарии группа туристов попала под камнепад. В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали.
В ГУ МЧС по региону сообщили агентству ТАСС, что в Черекском районе, в ущелье Безенги, между перевалом Думала и Урал на высоте 3 800 метров под камнепад попали туристы. Один член туристической группы получил смертельные травмы. Еще два туриста пострадали.
На место происшествия направлены вертолет Ми-8 МЧС России и восемь спасателей Эльбрусского ВПСО.