В центре «Вектор» сообщили об 1% заболевших коронавирусом граждан после прививки
Специалисты из Новосибирска со ссылкой на статистику Минздрава РФ сообщили, что через 21 день после второй прививки COVID-19 заболели менее 1% граждан
В новосибирском научном центре «Вектор», который разработал вакцину «ЭпиВакКорона», назвали долю заболевших после полного курса вакцинации.
Специалисты из Новосибирска со ссылкой на статистику Минздрава РФ сообщили, что через 21 день после второй прививки COVID-19 заболели менее 1% граждан.
По версии «Вектора», заболели коронавирусом 0,66% полностью привитых вакциной «Спутник V» (разработчик центр имени Гамалеи), 0,59% привитых «ЭпиВакКороной» и 0,27% привитых «КовиВаком» (центр Чумакова). Доля заболевших среди всех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, составляет 0,79% для «Спутника V», 1,3% для «ЭпиВакКороны» и 0,93% для «КовиВака», сообщает ТАСС.
Среди регионов статистику по заболевшим коронавирусом предоставили пока только власти Санкт-Петербурга. Так, в северной столице коронавирусом заразились 1,7% полностью привитых граждан.