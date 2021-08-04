В Мосгорсуде во время рассмотрения апелляции о признании ФБК экстремистской организацией глушат связь
Мосгорсуд сегодня, 4 августа, рассматривает апелляцию на решение о признании ФБК (также внесен в список иностранных агентов) и сети штабов Алексея Навального экстремистскими организациями
Мосгорсуд сегодня, 4 августа, рассматривает апелляцию на решение о признании ФБК (также внесен в список иностранных агентов) и сети штабов Алексея Навального экстремистскими организациями. Адвокат «Команды 29» Иван Павлов сообщил, что в здании суда и его окрестностях «глушат связь».
В суде от адвокатов, которые представляют интересы организаций Алексея Навального, также потребовали сдать свои телефоны. Это произошло после того, как сотрудники прокуратуры заявили, что «не успевали они что-нибудь сказать, как это появлялось в соцсетях».
Напомним, что 9 июня Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и его региональные штабы экстремистскими организациями, целью которых якобы было изменение основ конституционного строя и смена власти в стране путем революции. При этом материалы по делу представляли собой хронику уголовного и административного преследования Алексея Навального и его сторонников.
Одновременно с этим Госдума приняла закон, который запрещает участвовать в выборах всем российским гражданам, которые имели хоть какое-то отношение к экстремистским организациям (например, сотрудничали с ними или жертвовали им деньги). Запрет на участие в выборах распространяется и на тех граждан, которые сотрудничали с такими организациями за три года до признания их экстремистскими. Таким образом, данный закон имеет обратную силу, что прямо противоречит Конституции РФ.