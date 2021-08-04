Генпрокуратура потребовала взыскать с Михаила Абызова и «Альфа-банка» 126 млн долларов
Генпрокуратура России намерена взыскать 126 млн долларов с бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и «Альфа-банка»
Генпрокуратура России намерена взыскать 126 млн долларов с бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и «Альфа-банка». По данным ведомства, экс-чиновник, который сейчас находится под арестом, разместил в этом банке деньги «коррупционного происхождения».
Замгенпрокурора Анатолий Разинкин обратился с иском в Гагаринский райсуд Москвы с требованием взыскать с «Альфа-банка» 104,5 млн долларов, а с Абызова — 22 млн долларов «как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода», сообщает ТАСС.
Новое требование Генпрокуратуры стало продолжением истории с взысканием с экс-министра Михаила Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров рекордной для России суммы в размере 32 млрд рублей.
Ранее Генпрокуратура, ФСБ и Росфинмониторинг выяснили, что часть средств, вырученных от сделок из уголовного дела Михаила Абызова, он конвертировал в 115 млн долларов. Эти средства были инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенжера Telegram, однако комиссия по ценным бумагам и биржам США запретила Павлу Дурову выпуск криптовалюты. На этом основании, считают в генпрокуратуре, деньги Абызова с 10%-м доходом подлежали возврату в Россию.
Однако обвиняемый с целью защиты средств от взыскания договорился с «Альфа-банком» и Telegram, «произвел замену подконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний».
В итоге «Альфа-банк» провел операции с «нелегальными средствами», обратив в свою собственность 104,5 млн долларов. Кроме того, 22 млн долларов Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц.