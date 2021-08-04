Персональные данные участников торгов Минобороны оказались в открытом доступе
Протоколы торгов по реализации имущества Минобороны России попали в открытый доступ, из-за чего были «засвечены» персональные данные участников тендеров
Протоколы торгов по реализации имущества Минобороны России попали в открытый доступ, из-за чего были «засвечены» персональные данные участников тендеров.
Глава АНО «Информационная культура» и руководитель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин сообщил в своем Telegram, что данный инцидент стал очередным примером того, что органы власти очень халатно относятся к персональным данным граждан, особенно тех, что вступает с ними в трудовые и договорные отношения.
«Еще один пример. Минобороны России продает высвобождаемое имущество и публикует протоколы торгов включая паспортные данные представителей компаний», - заявил Иван Бегтин.
По данным Znak.com, в интернете действительно можно найти протоколы торгов за 2015–2016 годы, подписанные начальником ФГКУ «Специальное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны С. Матус. В этих документах содержатся данные паспортов участников торгов.