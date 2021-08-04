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Общество
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04 августа 2021, 10:58

Персональные данные участников торгов Минобороны оказались в открытом доступе

Протоколы торгов по реализации имущества Минобороны России попали в открытый доступ, из-за чего были «засвечены» персональные данные участников тендеров

Персональные данные участников торгов Минобороны оказались в открытом доступе
Фото: Twitter/subnews_ru

Протоколы торгов по реализации имущества Минобороны России попали в открытый доступ, из-за чего были «засвечены» персональные данные участников тендеров.

Глава АНО «Информационная культура» и руководитель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин сообщил в  своем Telegram, что данный инцидент стал очередным примером того, что органы власти очень халатно относятся к персональным данным граждан, особенно тех, что вступает с ними в трудовые и договорные отношения.

«Еще один пример. Минобороны России продает высвобождаемое имущество и публикует протоколы торгов включая паспортные данные представителей компаний», - заявил Иван Бегтин.

По данным Znak.com, в интернете действительно можно найти протоколы торгов за 2015–2016 годы, подписанные начальником ФГКУ «Специальное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны С. Матус. В этих документах содержатся данные паспортов участников торгов.

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