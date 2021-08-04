Премьер Финляндии вернула в бюджет деньги, потраченные на ее завтраки
Глава правительства Финляндии Санна Марин вернула в государственную казну деньги за свои завтраки, которые обходились бюджету в 850 евро в месяц. Завтраки премьер-министра стали поводом для коррупционного скандала
Глава правительства Финляндии Санна Марин вернула в государственную казну деньги за свои завтраки, которые обходились бюджету в 850 евро в месяц. Завтраки премьер-министра стали поводом для коррупционного скандала.
Ранее финские СМИ сообщили, что премьер-министр Санна Марин и ее семья завтракали в официальной резиденции за государственный счет, хотя законом оплата таких расходов из бюджета не предусмотрена.
Пресс-служба правительства заявила, что г-жа Марин якобы не была в курсе того, что является единственным премьером Финляндии, кто завтракает за счет средств налогоплательщиков. Она думала, что предыдущие премьеры тоже пользовались такой льготой и это «нормальная практика» для страны.
Позже Санна Марин пообещала, что возместит бюджету расходы на завтраки своей семьи. Премьер уже вернула в казну 10 тысяч евро.