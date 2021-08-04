Еврокомиссия объяснила задержку регистрации российской вакцины «Спутник V»
Чиновница сообщила, что у Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) на данный момент недостаточно убедительных данных, чтобы зарегистрировать российскую вакцину
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн объяснила, почему задерживается регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе.
Чиновница сообщила, что у Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) на данный момент недостаточно убедительных данных, чтобы зарегистрировать российскую вакцину.
При этом Урсула фон дер Ляйен отметила, что заявка России в европейский регулятор была подана уже давно, поэтому задержка в регистрации вакцины «вызывает вопросы», сообщает «Лента.ру».
Ранее в ЕС объясняли нежелание регистрировать «Спутник V» отсутствием со стороны России данных, которые соответствовали бы международным стандартам.
Отметим, что днем ранее Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации российским «Спутником V», выданные жителям Сан-Марино.