Мундеп Денис Шендерович опубликовал отчет о доходах пропагандиста Евгения Попова
Муниципальный депутат Денис Шендерович опубликовал скриншот отчета о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму по 197-му избирательному округу Москвы
Муниципальный депутат Денис Шендерович опубликовал скриншот отчета о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму по 197-му избирательному округу Москвы. Одним из выдвиженцев по этому округу является ведущий политического ток-шоу на канале «Россия 1» Евгений Попов.
Мосгоризбирком пока не опубликовал декларации о доходах и имуществе кандидатов, однако Денис Шендерович сообщил, что получил эти сведения в Окружной избирательной комиссии.
Согласно декларации, поданной Евгением Поповым в избирком, его доход за 2020 год составил 11,4 млн рублей. Доходы формировались из выплат от ВГТРК, Пенсионного фонда России, Сбербанка, «Тинькофф Банка», ВТБ, а также от автодилера «Рольф».
Также в декларации указана квартира площадью 104,6 кв.м., два нежилых помещения общей площадью 352,1 кв.м. и автомобиль Mercedes GLE 300 d 4matic 2020 года выпуска.
Напомним, ранее соратники Алексея Навального Мария Певчих и Георгий Албуров рассказали о том, что супруги-пропагандисты Евгений Попов и Ольга Скабеева владеют в Москве недвижимостью общей стоимостью 300 млн рублей.
В расследовании речь идет о квартире в доме на Верхней Масловке площадью 105 кв.м. стоимостью 45 млн рублей и квартире площадью 170 кв.. в жилом комплексе «ВТБ Арена Парк» на Ленинградском проспекте стоимостью около 130 млн рублей. В этом же доме у телеведущих есть «нежилое помещение» стоимостью 180 кв.м. за 130 млн рублей.
Сам Евгений Попов заявил, что купил указанную недвижимость в ипотеку, а также обвинил оппозиционеров в завышении стоимости его квартир.