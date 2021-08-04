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04 августа 2021, 03:13

Еврокомиссия объяснила признание выданных в Сан-Марино сертификатов о вакцинации «Спутником V»

Еврокомиссия прокомментировала ситуацию с признанием сертификатов о вакцинации граждан республики Сан-Марино, которые были привиты от коронавируса российским препаратом «Спутник V»

Еврокомиссия объяснила признание выданных в Сан-Марино сертификатов о вакцинации «Спутником V»
Фото: РИА Новости

Еврокомиссия прокомментировала ситуацию с признанием сертификатов о вакцинации граждан республики Сан-Марино, которые были привиты от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Напомним, что российская вакцина до сих пор не была признана  Евросоюзом.

В Еврокомиссии заявили, что каждая страна Евросоюза имеет право самостоятельно вводить и отменять антиковидные ограничения для привитых «Спутником V» или другой вакциной, не зарегистрированной европейским регулятором.

В ЕК подчеркнули, что признание ковид-сертификатов Сан-Марино не означает одобрения российского «Спутника V».

При этом в отношении вакцины «Спутник V» сертификат вакцинации Сан-Марино будет действовать на тех же условиях, что и цифровой COVID-сертификат ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕК.

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