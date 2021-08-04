Еврокомиссия объяснила признание выданных в Сан-Марино сертификатов о вакцинации «Спутником V»
Еврокомиссия прокомментировала ситуацию с признанием сертификатов о вакцинации граждан республики Сан-Марино, которые были привиты от коронавируса российским препаратом «Спутник V»
Еврокомиссия прокомментировала ситуацию с признанием сертификатов о вакцинации граждан республики Сан-Марино, которые были привиты от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Напомним, что российская вакцина до сих пор не была признана Евросоюзом.
В Еврокомиссии заявили, что каждая страна Евросоюза имеет право самостоятельно вводить и отменять антиковидные ограничения для привитых «Спутником V» или другой вакциной, не зарегистрированной европейским регулятором.
В ЕК подчеркнули, что признание ковид-сертификатов Сан-Марино не означает одобрения российского «Спутника V».
При этом в отношении вакцины «Спутник V» сертификат вакцинации Сан-Марино будет действовать на тех же условиях, что и цифровой COVID-сертификат ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕК.