В Петербурге избиркомы снова создают препятствия для регистрации независимых кандидатов
В Санкт-Петербурге самовыдвиженец Савва Федосеев не смог сдать подписи для регистрации кандидатом в 17-м округе на выборах в Законодательное собрание города
В Санкт-Петербурге самовыдвиженец Савва Федосеев не смог сдать подписи для регистрации кандидатом в 17-м округе на выборах в Законодательное собрание города. Документы он должен был сдать в избирательную комиссию №7 Кировского района северной столицы.
Член горизбиркома Виктор Воробьев рассказал «Фонтанке», что Савва Федосеев приехал в 17:40 сдавать подписи, но избирком его не пустили (комиссия находится в здании администрации Кировского района).
После долгих споров с охранником и звонка в городскую избирательную комиссию кандидату все же позволили зайти в помещение избиркома, но допустили его уже после 18 часов. В этом время избирком заканчивает работу, поэтому подписи у Федосеева все равно не приняли.
В ТИК №17 ситуацию комментировать отказались.
Похоже, что в Петербурге повторяется история, когда территориальные избиркомы под разными предлогами отказываются регистрировать независимых кандидатов. Напомним, что в 2019 году во время муниципальных выборов сотрудники ТИКов скрывали дату голосования и создавали искусственные очереди из псевдо-кандидатов. Сотрудники избиркомов в буквальном смысле прятались от кандидатов, меняли графики и места работы, чтобы оппозиционеры физические не могли подать документы. При этом руководство городской избирательной комиссии в спорных вопросах вставало на сторону ТИКов, а не кандидатов. Эти выборы были признаны самыми грязными в истории России.