Шведские ученые сообщили о высоком риске сердечного приступа после COVID-19
Исследование показало, что зависимость между возникновением инсульта или сердечного приступа сохранялась вне зависимости от возраста, пола и иных факторов
Авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал статью шведских ученых из Университета Умео об осложнениях после коронавируса. Специалисты выяснили, что у переболевших в три раза увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта (инфаркта мозга).
Авторы статьи пишут, что высокий риск сердечного приступа и инфаркта мозга сохраняется только в первые две недели после болезни.
Шведские ученые в своей статье также настаивают на необходимости вакцинации от коронавируса.
Исследование показало, что зависимость между возникновением инсульта или сердечного приступа сохранялась вне зависимости от возраста, пола и иных факторов. Таким образом, делают вывод ученые, острый инфаркт миокарда и ишемический инсульт представляют собой часть клинической картины COVID-19.