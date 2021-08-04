04 августа 2021, 01:37
В Нью-Йорке рестораны и спортзалы разрешили посещать только привитым
Мэр города Билл де Блазио объявил, что новые антиковидные требования вступят в силу в конце августа. До этого времени у жителей Нью-Йорка еще будет время сделать прививку
Фото: laptrinhx.com
В Нью-Йорке в рестораны и спортивные залы теперь будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции.
Мэр города Билл де Блазио объявил, что новые антиковидные требования вступят в силу в конце августа. До этого времени у жителей Нью-Йорка еще будет время сделать прививку.
«Пришло время увидеть, что вакцинация необходима для хорошей, полноценной и здоровой жизни», — заявил мэр, слова которого приводит Associated Press.
Отметим, что Нью-Йорк стал первым крупным городом в США, где ввели подобные требование.
Ранее власти мегаполиса сообщили, что всем привившимся от COVID-19 будут выплачивать по 100 долларов.