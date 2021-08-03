Эксперты оценили шансы «Спартака» пройти «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов
Московский «Спартак», финишировавший вторым в прошлом сезоне чемпионата России, начнет выступление в квалификации Лиги чемпионов с третьего квалификационного раунда
Московский «Спартак», финишировавший вторым в прошлом сезоне чемпионата России, начнет выступление в квалификации Лиги чемпионов с третьего квалификационного раунда.
Соперником «красно-белых» станет бронзовый призер чемпионата Португалии «Бенфика». Эксперты называют фаворитом противостояния лиссабонцев, которые располагают более качественным составом (стоимость ростера «орлов» — 306 млн евро, «Спартака» — 146 млн евро), а также имеют куда более богатый опыт выступления в еврокубках.
Если включать противостояние «красно-белых» и «орлов» в точные экспрессы на сегодня, то коэффициент на выход португальского клуба в следующую стадию будет 1,4, что соответствует вероятности 71%, а на проход москвичей — 2,98 (вероятность 34%).
«Спартак» и «Бенфика» до этого встречались дважды — в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2012/2013 «красно-белые» сначала победили дома (2:1), а затем уступили в гостях (0:2). Тогда москвичи кроме победы над португальцами не смогли набрать ни одного очка и заняли последнее место в группе. Новые встречи команд пройдут 4 августа в Москве и 10 августа в Лиссабоне.
Сейчас для выхода в групповой раунд Лиги чемпионов «Спартаку» нужно пройти не только «Бенфику», но и еще одного соперника в раунде плей-офф квалификации. При этом в Пути представителей лиг, по которому идет российский клуб, слабых соперников быть не может априори. Так что следующим соперником команды Руя Витории могут стать такие команды, как ПСВ, «Монако», донецкий «Шахтер» и другие.
Поэтому неудивительно, что букмекеры дают на выход «Спартака» в групповую стадию Лиги чемпионов вероятность 18%. Если применить ставочный калькулятор, то можно подсчитать, что ставка в 1000 рублей на это событие может принести чистый выигрыш 4500 рублей.
Если «Спартак» не сможет пройти «Бенфику», то автоматически получит право сыграть в групповом раунде Лиги Европы, куда уже попал московский «Локомотив», как обладатель Кубка России.