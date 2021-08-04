ФСБ сообщила подробности задержания и высылки эстонского дипломата
ФСБ установила, что Марк Лятте неоднократно встречался с гражданином России и интересовался планами России в Арктике. При этом дипломат «заведомо понимал, что интересующие его документы носят закрытый характер»
Центр общественных связей ФСБ России сообщил подробности высылки консула Генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, дипломатический работник пытался получить закрытую информацию о планах России по освоению Арктики.
ФСБ установила, что Марк Лятте неоднократно встречался с гражданином России и интересовался планами России в Арктике. При этом дипломат «заведомо понимал, что интересующие его документы носят закрытый характер».
ФСБ также обнародовала видеозапись части встречи, на которой Лятте обсуждает с собеседником «план реализации государственной политики» и другие документы, касающиеся деятельности России в арктической зоне.
Сотрудники ФСБ задержали Марка Лятте еще 6 июля. На следующий день дипломата объявили персоной нон грата за совершение действий «явно враждебного характера».
МИД Эстонии назвал задержание консула провокацией, а обвинения в его адрес безосновательными. 15 июля Эстония объявила российского дипломата персоной нон-грата.