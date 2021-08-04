Сын близкого друга президента Игорь Ротенберг вернул себе статус долларового миллиардера
Бизнесмен Игорь Ротенберг, который приходится сыном миллиардеру и близкому другу президента России Аркадию Ротенбергу, вернул себе статус миллиардера. Журнал Forbes оценил состояние бизнесмена в 1,1 млрд долларов
Бизнесмен Игорь Ротенберг, который приходится сыном миллиардеру и близкому другу президента России Аркадию Ротенбергу, вернул себе статус миллиардера. Журнал Forbes оценил состояние бизнесмена в 1,1 млрд долларов.
Игорь Ротенберг впервые был включен в список долларовых миллиардеров по версии Forbes в 2018 году. Тогда его состояние также оценивалось в 1,1 млрд долларов. Затем бизнесмен попал под санкции, в связи с чем передал треть девелоперской компании TPS Real Estate своей сестре Лилии.
Вернуть статус долларового миллиардера Игорб Ротенбергу помогли дивиденды от его крупнейшего актива — буровой компании «Газпром бурение», которую отец бизнесмена Аркадий Ротенберг в 2011 году выкупил у «Газпрома». В 2014 году он передал этот актив своему брату Борису, так как попал под западные санкции. Сейчас 100% компании принадлежит АО «НПС Стар».