04 августа 2021, 00:05
Оппозиционера Льва Шлосберга сняли с выборов в Пскове, но зарегистрировали в Москве
Оппозиционного политика Льва Шлосберга сняли с выборов в Псковской области, но зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу №207 (район Ховрино)
Фото: Яндекс.Дзен
Оппозиционного политика Льва Шлосберга сняли с выборов в Псковской области, но зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу №207 (район Ховрино).
Псковский избирком отказал представителю партии «Яблоко» в регистрации кандидатом в областное собрание из-за того, что у политика якобы имеются связи с организациями оппозиционера Алексея Навального.
В «Яблоке» заявили, что обжалуют отказ псковского избиркома зарегистрировать Льва Шлосберга кандидатом в депутаты.
Предполагается, что псковского политика и депутата отказались допустить на выборы из-за его участия в митинге в поддержку арестованного Алексея Навального 23 января текущего года.