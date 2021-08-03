СКР возбудил дело против бурятских чиновников из-за несанкционированной свалки
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бурятских чиновников, которые своими действиями допустили свалку. Дело было заведено после того, как жители региона пожаловались на это президенту Владимиру Путину
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бурятских чиновников, которые своими действиями допустили свалку. Дело было заведено после того, как жители региона пожаловались на это президенту Владимиру Путину во время «прямой линии».
В отношении сотрудников бурятского оператора по обращению с отходами, а также должностных лиц Минприроды возбуждены уголовные дела по статьям о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатности.
Свалка образовалась на земельном участке в местности «Клюквенная падь» Селенгинского район. «Объект временного размещения отходов» при этом граничит с лесным массивом. Из-за отсутствия надлежащего ограждения земли лесного фонда загрязняются разлетающимся от ветра мусором.
В СКР отметили, что при попустительстве чиновников рядом с землями лесного фонда стали незаконно складировать вывозимый мусор. Кроме того, на несанкционированной свалке неоднократно возникали пожары.