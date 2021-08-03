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03 августа 2021, 17:11

Бывший глава полиции Удмуртии купил квартиру в Москве за 58 млн рублей

Бывший глава ГУ МВД по Удмуртии Александр Первухин, который сейчас баллотируется в депутаты Госдумы от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППСС), купил квартиру в Москве за 58 млн рублей

Бывший глава полиции Удмуртии купил квартиру в Москве за 58 млн рублей
Фото: twitter.com/365data_rvk

Бывший глава ГУ МВД по Удмуртии Александр Первухин, который сейчас баллотируется в депутаты Госдумы от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППСС), купил квартиру в Москве за 58 млн рублей. Эти сведения содержатся в декларации о доходах и имуществе, опубликованной на сайте Центризбиркома.

Александр Первухин приобрел дорогостоящую квартиру  в июне 2020 года. В качестве источников средств на покупку недвижимости указаны «дар» и «заем».

В декларации также указано, что бывший полицейский начальник вместе с женой заработали за последние три года 19,8 млн рублей, хотя стоимость их квартиры в Москве оценивается в 58 млн рублей.

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