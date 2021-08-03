В Минкультуры выступили против проверки репертуара театров из-за претензий СКР к постановке «Первый хлеб»
Общественный совет при Минкультуры не обсуждал с ведомством необходимость контроля за репертуаром театров «на соответствие стратегии национальной безопасности страны». Об этом сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова
Общественный совет при Минкультуры не обсуждал с ведомством необходимость контроля за репертуаром театров «на соответствие стратегии национальной безопасности страны». Об этом сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова.
Ранее глава Общественного совета при ведомстве Михаил Лермонтов заявил, что совет проведет слушания по репертуару театров после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль «Современника» «Первый хлеб» по факту оскорбления ветеранов ВОВ.
Министр Ольга Любимова в свою очередь заявила, что не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета.
Чиновница отметила, что российское законодательство запрещает Минкультуры вмешиваться в деятельность культурных учреждений.