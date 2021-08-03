Компания Артема Чайки получила пять лицензий на разведку меди на Колыме
Старший сын бывшего генпрокурора России, а сейчас полпреда президента в Северо-Кавказском ФО Юрия Чайки Артем Чайка получил пять новых лицензий на геологическую разведку меди в Магаданской области
Старший сын бывшего генпрокурора России, а сейчас полпреда президента в Северо-Кавказском ФО Юрия Чайки Артем Чайка получил пять новых лицензий на геологическую разведку меди в Магаданской области.
Сейчас структуры Артема Чайки контролируют не менее 10% перспективных запасов меди в России. Если эти запасы будут подтверждены, то компании сына экс-генпрокурора займут пятое место по ресурсам меди в стране после «Норильского никеля», «Байкальской горной компании», УГМК и «Русской медной компании».
По данным «Открытых медиа», Артем Чайка с 2021 года управляет «Региональной юниорной геологоразведочной компанией» (РЮГК), которая была создана в 2019 году одной из крупнейших российских золотодобывающих компаний «Сусуманзолото» для разведки и разработки перспективных месторождений на Колыме.
Сейчас РЮГК владеет пятью лицензиями на геологическую разведку меди, золота и других металлов в Ольском районе Магаданской области.
В 2020—2021 году РЮГК поэтапно сменила владельца, после чего компанией стал управлять Артем Чайка.
Еще одна компания сына высокопоставленного чиновника «Электрум» получила три лицензии на поиск меди на Колыме, а в июле другие его структуры — «Геофизик-М», «Недра М» и «Аэрис» — получили еще пять аналогичных лицензий.