03 августа 2021, 15:27
Россиянин Муса Евлоев завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе
Муса Евлоев выступает в весовой категории до 97 кг. В финальной схватке россиянин одержал победу над спортсменом из Армении Артуром Алексаняном. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу Евлоева
Фото: Global Look Press
Российский борец Муса Евлоев завоевал медаль высшей пробы в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио.
Муса Евлоев выступает в весовой категории до 97 кг. В финальной схватке россиянин одержал победу над спортсменом из Армении Артуром Алексаняном. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу Евлоева.
Ранее россиянин победил грузинского борца Георгия Мелию, венгра Алекса Секе и поляка Тадеуша Михалика.
Сейчас в активе российской олимпийской сборной 13 золотых медалей, 21 серебряная и 18 бронзовых.