Латвийский депутат предложил разрешить пограничникам стрелять по нелегальным мигрантам
Депутат Сейма Латвии от национального объединения «Все для Латвии» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» Янис Домбрава выступил с предложением разрешить пограничникам применять оружие против мигрантов
Депутат Сейма Латвии от национального объединения «Все для Латвии» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» Янис Домбрава выступил с предложением разрешить пограничникам применять оружие против мигрантов, которые пытаются перейти границу со стороны Белоруссии.
Парламентарий отметил, что на фоне увеличения потока беженцев жесткие меры позволят предотвратить усугубление миграционного кризиса в Латвии. Янис Домбрава считает, что пограничники должны сразу принимать меры по пресечению любых попыток нелегальной миграции, а не тратить время на выяснение их личности.
Сам депутат считает применение огня в отношении мигрантов вполне обоснованным.
В качестве альтернативных мер г-н Домбрава предложил ввести штрафы в отношении беженцев, вплоть до конфискации имущества.