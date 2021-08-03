Экс-главу полиции Камчатки подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей
Следственный комитет сообщил подробности уголовного дела, возбужденного в отношении уже бывшего начальника ГУ МВД по Камчатскому краю Михаила Киселева. Силовика подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей
Следственный комитет сообщил подробности уголовного дела, возбужденного в отношении уже бывшего начальника ГУ МВД по Камчатскому краю Михаила Киселева. Силовика подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей.
Дело против начальника камчатской полиции возбуждено по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки в особо крупном размере».
Согласно материалам дела, в июле 2020 года Михаил Киселев получил через посредников от предпринимателя взятку в размере 2 млн рублей. За вознаграждение высокопоставленный полицейский обещал сокрыть факт изъятия неправомерно перевозимой рыбы и вернуть ее собственнику.
Посредники в передаче взятки на допросе дали признательные показания. Кроме того, следствие располагает данными о зачислении денежных средств на счет бывшего главы камчатского МВД.