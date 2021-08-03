Московский арбитраж возобновил рассмотрение иска Олега Дерипаски к Алексею Навальному
Арбитражный суд Москвы возобновил рассмотрение иска миллиардера Олега Дерипаски к оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает срок по «делу Ив Роше»
Арбитражный суд Москвы возобновил рассмотрение иска миллиардера Олега Дерипаски к оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает срок по «делу Ив Роше».
Миллиардер Олег Дерипаска намерен взыскать с Алексея Навального символический один рубль в качестве компенсации морального вреда за распространение недостоверных сведений.
Также олигарх требует от оппозиционера опровергнуть сведения о том, что бизнесмен пользуется неправильной и незаконной поддержкой государства при занятии бизнесом, в том числе и получает невозвратные кредиты.
Иск к Навальному Дерипаска подал еще 26 февраля 2020 года, однако в сентябре суд принял решение приостановить рассмотрение иска по причине болезни ответчика. Тогда оппозиционер находился на лечении в Германии после отравления боевым ядом «Новичок».