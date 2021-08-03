В Москве неизвестный на улице вколол отравляющее вещество 15-летней девочке
Инцидент произошел вечером 2 августа на улице Головачева. Девочка возвращалась домой с прогулки, а по пути к ней подошел неизвестный мужчина в кофте с капюшоном
В Москве неизвестный мужчина вколол с помощью шприца неизвестное вещество 15-летней девочке. После укола она потеряла сознание.
Как сообщает «Московский комсомолец», инцидент произошел вечером 2 августа на улице Головачева. Девочка возвращалась домой с прогулки, а по пути к ней подошел неизвестный мужчина в кофте с капюшоном.
Мужчина спросил подростка, как пройти по определенному адресу, а после этого пошел следом за ней. Когда девочка заподозрила неладное и попыталась убежать, он догнал ее и сделал укол в левую ягодицу.
От укола школьница потеряла сознание, а когда немного пришла в чувство, то смогла добраться до проходной военного училища. Охранники вызвали «скорую помощь».
Медики подтвердили, что девочке был сделан укол отравляющим веществом. Сейчас по факту инцидента проводится расследование.