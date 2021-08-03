03 августа 2021, 12:58
Еврокомиссия признала ковид-паспорта граждан Сан-Марино, привитых «Спутником V»
Европейская комиссия признала ковид-сертификаты республики Сан-Марино действующими на территории Евросоюза. Напомним, что граждан республики прививают российским «Спутником V»
Фото: rs.gov.ru
Европейская комиссия признала ковид-сертификаты республики Сан-Марино действующими на территории Евросоюза. Напомним, что граждан республики прививают российским «Спутником V», однако официально эта вакцина не была признана Евросоюзом.
Еврокомиссия также признала действительными сертификаты о вакцинации Ватикана.
В Сан-Марино вакциной «Спутник V» привили около 90% местного населения. Ранее жители республики могли ездить только в страны, которые в индивидуальном порядке признали российский препарат. Это Венгрия, Словакия и остров Мадейра (Португалия).