03 августа 2021, 12:39
Любовь Соболь приговорили к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному делу»
Преображенский райсуд Москвы признал Любовь Соболь виновной в нарушении санитарных норм на несогласованных митингах в поддержку арестованного Алексея Навального в январе 2021 года
Фото: m.123ru.net
Юриста и соратницу Алексея Навального Любовь Соболь приговорили к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному делу».
Преображенский райсуд Москвы признал Любовь Соболь виновной в нарушении санитарных норм на несогласованных митингах в поддержку арестованного Алексея Навального в январе 2021 года.
Отметим, что приговор оппозиционерке зачитывали без нее. Соболь удалили из зала суда за ведение съемки открытого процесса.
В соответствии с вынесенным приговором Любови Соболь запрещено покидать жилище с 22:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области в течение 1,5 лет. Ей также необходимо три раза в месяц отмечаться в инспекции.