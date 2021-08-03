Губернатор Самарской области пообещал оказать помощь туристам, пострадавшим в ДТП в Турции
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал оказать помощь туристам из его региона, которые 2 августа пострадали в результате ДТП в турецкой Анталье. Также помощь будет оказана семьям погибших россиян
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал оказать помощь туристам из его региона, которые 2 августа пострадали в результате ДТП в турецкой Анталье. Также помощь будет оказана семьям погибших россиян.
В своем Instagram Дмитрий Азаров написал, что власти Самарской области принимают все меры для оказания помощи туристам и доставки их на родину.
Напомним, что автобус с туристами из Самарской области, которые отдыхали в Турции по линии туроператора «Интурист», попал в аварию 2 августа на трассе D-400. Россияне направлялись в аэропорт.
Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пересекло разделительную линию, вылетело на встречную полосу и перевернулось.
В автобусе находилось 22 туриста. Трое из них погибли, 16 человек пострадали. Четверых россиян прооперировали, сейчас они находятся в тяжелом состоянии в реанимации.