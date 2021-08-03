Свергнутого президента Кыргызстана допросили по делу о коррупции
Свергнутого президента Кыргызстана Аскара Акаева после приземления в Бишкеке доставили в ГКНБ для проведения следственных действий по уголовному делу о коррупции на месторождении Кумтор
Свергнутого президента Кыргызстана Аскара Акаева после приземления в Бишкеке доставили в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) для проведения следственных действий по уголовному делу о коррупции на месторождении Кумтор.
Кыргызская служба Радио Свобода сообщает, что бывший президент страны вместе с другими высокопоставленными чиновниками страны был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.
Между тем, Аскар Акаев после допроса заявил журналистам, что добровольно готов помочь следствию по уголовному делу о «Кумторе». Экс-президент также отметил, что в Бишкеке его «приняли в радушием».
«Я приехал, чтобы чистосердечно, искренне рассказать, как мы строили «Кумтор», для чего, какие, возможно, были допущены ошибки», - заявил Акаев, слова которого приводит издание Kaktus.media.
Аскар Акаев был президентом Кыргызстана в течение четырех сроков. В марте 2005 года в результате «тюльпановой революции» он был свергнут с президентского поста. Во время госпереворота Акаев вместе с семьей сбежал в Россию.
В Кыргызстане против Аскара Акаева было возбуждено уголовное дело о коррупции. Власти страны неоднократно просили Россию выдать им бывшего президента, но получали отказы.