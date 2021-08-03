Власти Крыма готовят пять исков к Украине по водной и другим блокадам полуострова
Иски на самую крупную сумму будут связаны с водной и энергетической блокадой. По водной блокаде предварительный размер ущерба составляет 1,47 трлн рублей
Власти Крыма решили предъявить иски к Украине за организацию пяти разных блокад полуострова, в том числе энергетическую и водную.
Глава комитета по законодательству Госсовета Крыма Сергей Трофимов, который входит в рабочую группу по оценке последствий блокады, заявил, что иски будут предъявлены за водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и банковскую блокаду Крыма.
По словам Трофимова, иски на самую крупную сумму будут связаны с водной и энергетической блокадой. По водной блокаде предварительный размер ущерба составляет 1,47 трлн рублей.
Первый иск крымские власти подадут к Киеву осенью по водной блокаде. Сейчас идет сбор подтверждений суммы ущерба.
При этом власти полуострова отметили, что главным для них является не столько получение компенсации понесенного ущерба, сколько привлечение всех виновных к ответственности в соответствии с международным уголовным правом.