Алексей Кудрин призвал власти оказывать адресную помощь малоимущим семьям
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал российские власти оказывать адресную помощь нуждающимся семьям. Это позволит в сжатые сроки снизить уровень бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал российские власти оказывать адресную помощь нуждающимся семьям. Это позволит в сжатые сроки снизить уровень бедности.
В интервью РБК аудитор отметил, что на адресную помощь малоимущим семьям понадобится «несколько сотен миллиардов рублей» в год.
Алексей Кудрин считает, что в предлагаемую им модель борьбы с бедностью нужно включить многофакторную оценку нуждаемости и ранжирование размера выплат в зависимости от дохода семьи.
Глава СП отметил, что «несколько сотен миллиардов рублей» - это посильная цифра для российского государства, которая позволит снизить уровень бедности в два раза.
В качестве примера дифференцированного подхода к борьбе с бедностью Алексей Кудрин назвал выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в соответствии с указом президента России от марта 2021 года.