03 августа 2021, 09:58
Российские гимнасты завоевали серебро и бронзу на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен получил 14,783 балла, уступив совсем чуть-чуть южнокорейскому гимнасту Син Джи Хвану. Бронзу завоевал Артур Давтян из Армении.
Фото: РИА Новости
Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио.
Российский спортсмен получил 14,783 балла, уступив совсем чуть-чуть южнокорейскому гимнасту Син Джи Хвану. Бронзу завоевал Артур Давтян из Армении.
Россиянка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях по спортивной гимнастике. Третьем место она разделила с японской спортсменкой Маи Мураками.
Еще одно серебро в копилку российской олимпийской сборной принес стрелок Сергей Каменский. Он стал вторым в стрельбе из пневматической винтовки из трех положений с 50 метров.