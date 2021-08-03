03 августа 2021, 09:49
В России антипрививочниками становятся те, кто плохо учился в школе
В России противниками вакцинации от коронавирусной инфекции в основном являются граждане, которые плохо учились в школе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob
Фото: zvezdagukovo.ru
В России противниками вакцинации от коронавирусной инфекции в основном являются граждане, которые плохо учились в школе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob.
Так, 46% полностью привитых от COVID-19 окончили в свое время школу с золотой или серебряной медалью. При этом 25% медалистов заявили, что прививку делать не собираются.
Среди отличников без школьной медали прививку от коронавируса сделали 40% (32% отличников вакцинироваться не планируют), а среди хорошистов - 36% (33% из них от прививки отказываются). Среди троечников привитых только 34%, а 39% из них прививаться не будут.
Таким образом можно сделать вывод, что чем хуже человек учился, тем более негативно он относится к вакцинации.