03 августа 2021, 09:33
Начальника ГУ МВД по Камчатке отправили в отставку и задержали
Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение об увольнении начальника камчатской полиции, после этого силовик был задержан. Это произошло в ходе личного визита министра внутренних дел на Камчатку
Фото: profile.ru
Пресс-служба МВД России сообщила о задержании начальника ГУ МВД по Камчатскому краю Михаила Киселева.
В сообщении ведомства говорится, что Михаил Киселев подозревается в злоупотреблениях должностными полномочиями. Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение об увольнении начальника камчатской полиции, после этого силовик был задержан. Это произошло в ходе личного визита министра внутренних дел на Камчатку.
По данным камчатских СМИ, Михаила Киселева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки.
Новым главой ГУ МВД по Камчатскому краю назначен Иван Кокухин.