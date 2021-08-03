03 августа 2021, 06:50
С начала 2021 года в список невыездных из-за долгов попали почти 6 млн россиян
Почти 6 миллионов российских граждан являются невыездными из-за долгов. Такие данные приводит Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
Фото: copylegal.ru
Почти 6 миллионов российских граждан являются невыездными из-за долгов. Такие данные приводит Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
В ведомстве уточнили, что в первой половине 2021 года количество исполнительных производств, в рамках которых выносились решения о временном запрете на выезд за границу, составило 5,9 млн единиц.
По данным на 1 мая текущего года в списках невыездных числились 5,1 млн россиян. К июлю число должников с ограничением на выезд за пределы России выросло на 800 тысяч человек.
При этом каждый десятый должник получил постановление о запрете на пересечение границы за неуплату алиментов. За полгода выезд из страны был закрыт для более 527 тысяч алиментщиков, сообщает ТАСС.