03 августа 2021, 04:25
Власти США попросили 24 российских дипломата покинуть страну
Власти США передали Москве список из 24 российских дипломатов, которые должны покинуть американскую территорию в срок до 3 сентября
Фото: Life.ru
Власти США передали Москве список из 24 российских дипломатов, которые должны покинуть американскую территорию в срок до 3 сентября.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил в интервью журналу The National Interest, что указанные в списке дипломаты покинут США без какой-либо замены из-за того, что американские власти ужесточили процедуру выдачи виз.
Напомним, что ранее Москва включила США в список «недружественных» стран, которым запрещено нанимать на работу российских граждан в консульства. По этой причине США были вынуждены уволить 182 своих сотрудника.
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