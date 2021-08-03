ЦИК снял с выборов в Госдуму бизнесмена из «списка Бориса Титова»
Центризбирком исключил из списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Партии роста» бизнесмена Сергея Капчука из «лондонского списка» лидера партии и бизнес-омбудсмена Бориса Титова
Центризбирком исключил из списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Партии роста» бизнесмена Сергея Капчука из «лондонского списка» лидера партии и бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Предпринимателя, который при содействии Бориса Титова вернулся из Великобритании в Россию, исключили из списка кандидатов из-за судимости.
Член ЦИК Антон Лопатин сообщил, что после проверки документов выяснилось, что у кандидатов Сергея Капчука и Евгения Евтушенко, которые были осуждены за мошенничество, отсутствует право быть избранными. В комиссии пояснили, что в их случае еще не истек 10-летний срок с момента снятия судимости, сообщают «Открытые медиа».
В «Партии роста» сообщили, что Сергей Капчук действительно был осужден по тяжкой статье, однако в мае 2021 года решением Седьмого кассационного суда категория тяжести его преступления была изменена на среднюю. Для таких людей избирательное законодательство ограничений не устанавливает.
Партия намерена обжаловать решение Центризбиркома, поскольку в данном случае комиссия проигнорировала решение кассационного суда.
Напомним, Сергей Капчук 10 лет назад перебрался в Лондон из-за уголовного преследования в России. Сам он заявлял, что дело против него было сфабриковано по заказу ОПС «Уралмаш». Бизнесмен вернулся в Россию в 2018 году при посредничестве омбудсмена Бориса Титова и в обмен на обещание, что его дело будет тщательно изучено и его не отправят в СИЗО.
В 2019 году суд приговорил Сергея Капчука к двум годам условного срока, а затем бизнесмен попал под амнистию.