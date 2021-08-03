03 августа 2021, 02:40
На Тверскую область обрушился смерч. Три человека погибли
Местные власти сообщили о гибели трех человек (среди погибших есть один ребенок) и восьмерых пострадавших. В Андреапольском районе разрушены десятки домов и оборваны линии электропередач
Фото: osnmedia.ru
На западе Тверской области прошел смерч, который принес значительные разрушения. В результате торнадо погибли три человека.
Информагентство TVERIGRAD сообщает, что сильный грозовой фронт пришел на запад Тверской области днем 2 августа и прошелся по Андреапольскому району.
Сильнейший ураган валил не только деревья и сносил крыши домов, но даже поднимал в воздух тяжелые конструкции строений.
Местные власти сообщили о гибели трех человек (среди погибших есть один ребенок) и восьмерых пострадавших. В Андреапольском районе разрушены десятки домов и оборваны линии электропередач.
Стоит отметить, что смерч является нетипичным природным явлением для Тверской области.