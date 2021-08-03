В России зафиксировали рекордное количество случаев загрязнения воздуха
В России с начала 2021 года были зафиксированы 161 случай высокого и 20 случаев экстремально высокого загрязнения воздуха. Это максимальный показатель за весь период наблюдений, начиная с 2005 года
В России с начала 2021 года были зафиксированы 161 случай высокого и 20 случаев экстремально высокого загрязнения воздуха. Это максимальный показатель за весь период наблюдений, начиная с 2005 года.
По данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza и Росгидромета, в текущем году загрязнений воздуха было зарегистрировано в 3,9 раза больше, чем в первом полугодии 2020 года. Тогда системы мониторинга выявили 46 высоких загрязнений и ни одного экстремального.
Эксперты объяснили такие показатели тем, что на первую половину 2020 года пришлись самые жесткие антикоронавирусные ограничения, которые привели к спаду производства.
Более 70% случаев загрязнения воздуха были выявлены в Красноярском крае — Норильске, Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Канске, а также в Оренбургской области, Архангельской области и Бурятии.
Президент FinExpertiza Global Елена Трубникова отметила, что вредное воздействие на атмосферу усилилось в текущем году из-за посткризисного восстановления промышленности.